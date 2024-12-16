عقب سقوط د مشق .. توتر وهلع بصفوف الحو ثيين في صنعا ء وسط دفع بتعزيزات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:57 مساءً - بحسب مصادر محلية، وبعد فشل النظام الإير اني في حماية مصالحه في سور يا، دفعت جماعة الحو ثيين تعزيزات عسكر ية الى مداخل ومخارج صنعا ء تحسبا لاي طارئ. واشارت المصادر بان هناك تخوف من قبل الحو ثيين من انطلاق ثور ة مسل-حة شبيهه بسور يا حيث ان الجماعة رفعت درجة حالة التأهب.

القضاء على اذرع اير ان في لبنا ن وسور يا وقريبا في الي-من

واكدت مصادر بالحكومة الشرعية بانه بالرغم من الدعاية الإعلامية الواسعة النطاق التي سعت إلى تضخيم قدرات النظام الإير اني ووكلائه من الميليشيا ت ومدى نفوذه في المنطقة، يبدوا النظام مهتزا وضعيفا وغير قادر على حماية نفسه أو الرد على الضربات التي تلقاها مرارا وتكرارا في عمق أراضيه، وهي غير قادرة على حماية الميليشيا ت الطا ئفية التي عملت لعقود على إنشائها وزرعها ورعايتها في العديد من البلدان العربية.

وبحسب المصادر فان النظام الإير اني ومؤسساته السياسية والعسكر ية والأ منية تشعر بالخطر والخوف الشديدين، لا سيما بعد الكشف عن ضعفه للعالم، وعدم قدرته على حماية سيادته الإقليمية أو منع القصف المتكرر الذي يتلقاه.

واشار سياسيون بان عملية تحرير صنعا ء قادمة لامحالة كون اير ان تخلت عن اكبر اذرعها بالمنطقة وهم حز ب الله والا سد فمن الممكن والطبيعي ان تتخلى عن الحو ثيين الذين لاتربطهم الحدود الجغرافية او المصالح الكبيرة مثل تلك التي كانت تشاركه مع حز ب الله وبشا ر الا سد. فسقوط الحو ثيين في اليم-ن مسالة وقت.

حيث وان حز ب الله في لبنا ن، كان هو الجماعة التي خدمت إير ان أكثر من غيرها وخاضت صراعات إقليمية نيابة عنها. كما لعبت الجماعة دوراً أساسياً في تعزيز النفوذ الإير اني في المنطقة، حيث نقلت الأسلحة والأموال والخبرة العسكرية والإعلامية إلى وكلاء إير انيين آخرين، أبرزهم ميليشيا ت الحو ثي. بفضل هذا الدعم المستمر، تمكنت إير ان من تحويل وكلائها من الجماعات المسلحة المحلية إلى قوة عسكر ية إقليمية تمتلك ترسانة من الأ سلحة والصوار يخ.

واكدوا بان النظام الإير اني تخلى ببساطة عن حز ب الله وزعيمه حس-ن نص-ر الله. حيث خذلته اير ان وتركته بمفرده واستمر في مشاهدة قادته وأعضائه يسقطون واحداً تلو الآخر دون تحريك إصبعها حتى تم القضاء على قادته من الدرجة الأولى والثانية ثم أجبره على قبول اتفاق مهين وهزيمة مشينة.

وبعد الانتهاء من حز ب الله تكررت الخيانة الاير انية مع بشا ر الا سد في سور يا الذي دعمته إير ان بالكامل، والتي استغلت الجغرافيا والقدرات السور ية لتنفيذ خطط إير ان في المنطقة حيث قام النظام الإير اني بترك بشا ر إلى مصيره، دون تدخل حقيقي أو دعم حقيقي من الحر س الثور ي وميليشيا ته الطا ئفية المنتشرة على طول الحدو د السور ية (في العر اق ولبنا ن)، حتى نجحت المعارضة السور ية في الإطاحة بحكم الأ سد إلى الأبد.

ويرى مراقبون بان الفرصة باتت مؤاتية للقضاء على الحو ثيين للابد في حالة اتحد الشعب خلف الحكومة الشرعية اليم-نية. واذا يقوم اليمن-يين القابعين بالمناطق الحو ثية بالانتفاضة المسلحة مع اول تحرك حقيقي للجي-ش اليم-ني صوب صنعا ء من المتوقع ان لايصمد الحو ثيين امام الج-يش والشعب اليم-ني في الحر ب القادمة مع وقف الامداد الاير اني بات الحو ثيين بأضعف حالاتهم فهم بالمرحلة الاخيرة قبل الانهيار الكلي والعودة الى كهوفهم في صعد ة التي اتوا منها ليتسببوا باكبر خراب ودمار لم تعرفه اليم-ن من قبل.

السيناريو السور ي في صنعا ء

يخشى الحو ثيين من تكرار السيناريو السور ي في صنعا ء حيث غادر عدد من قيادا ت الحو ثيين صنعا ء الى مناطق اخرى خوفا من اندلاع ثور ة مسل-حة ستنهي حكم الحو ثيين الاستبداد ي . وقال مواطنون: ننتظر ساعة الصفر للانقضاض على الحو ثيين ماتعرضنا له خلال ١٠ سنوات من اذلال واستعباد لم يتعرض له اي شعب اخر.

واضافوا: انطلاق الثور ة ضد الحو ثيين سيجعل نهايتهم مأساوية سيلتهمهم الشعب اليم-ني انتقاما لكرامته التي اهدرها الحو ثيين باذلالهم.

واختتموا: ماسيحدث للحو ثيين سيكون حدثا تاريخيا فمصيرهم قادم ولن يفلت احد منهم سينتقم اليمن-يين اشد انتقاما.

انتهاء خارطة الطريق

عقب الاحداث المتسارعة والتي ادت لسقوط نظام الا سد اكد المبعوث الأممي لليم-ن لوكالة فرانس برس بان تنفيذ خارطة الطريق لم يعد ممكن.

وبحسب مراقبون فان تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية من لبنا ن الى سور يا الى إير ان غيرت من الإستراتيجية القائمة من الاحتواء إلى المواجهة . وكان الحو ثيين يعولون على خارطة الطريق التي تسببوا بتجميدها بسبب مطالبهم الغير عقلانية والتي تتمثل بالاستحواذ على عوائد بيع النفط وكذا صرف المرتبات المتوقفة منذ سنين قبل ان يسقط بشا ر الا سد والذي اعطاء دفعة كبيرة للحكومة الشرعية لتحرير صنعا ء.

عملية عسكر ية لتحرير صنعا ء

يرى مراقبون وناشطون بأن صنعا ء العاصمة العربية الثانية التي سيتم تحريرها من يد اير ان بعد د مشق. وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ان تحرير صنعا ء سوف يأتي بعد تحرير د مشق.

واكد ناشطون بان الشعب اليم-ني يستعد لاشعال الثور ة لانهاء سلطة الحو ثيين في اليم-ن مع انطلاق العملية العسكر ية المرتقبة.

وتعيش قيادة الحو ثيين بارتكباك وقلق بالغ عقب استغناء اير ان عن حليفها بشا ر الا سد وسط مخاوف لدى الحو ثيين من استغناء اير ان عنهم أيضاً.

واعطى استغناء اير ان عن بشا ر الا سد في سور يا دفعة قوية للحكومة الشرعية لتحرير صنعا ء من الحو ثيين حيث ان اير ان على مايبدوا مستعدة لترك الحو ثيين يواجهون مصيرهم دون ان تتدخل مثلما فعلت سابقا مع حز ب الله في لبنا ن ومع نظام الا سد لاحقا.