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الحوثيون يطلقون مبادرة محلية جديدة لتعزيز هذا الامر - أخبار كلمتك

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الحوثيون يطلقون مبادرة محلية جديدة لتعزيز هذا الامر - أخبار كلمتك

الحوثيون يطلقون مبادرة محلية جديدة لتعزيز هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت جماعة الحوثي عن بدء إجراءات التوقيع على عقود الزراعة التعاقدية مع مستوردي الدجاج المجمد، بهدف شراء الدجاج المحلي بدلاً من المستورد من الخارج.

وأشارت الجماعة إلى أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي توقيع عدد من العقود بين التجار المستوردين والجمعيات التعاونية، وذلك لتوفير مدخلات الإنتاج الخاصة بتربية الدواجن محليًا، من خلال زراعة محاصيل الذرة الشامية والصويا.

وأكدت جماعة الحوثي أن العقود الموقعة تأتي في إطار دعم القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، مشيرةً إلى أن تطبيق هذه الخطة سيسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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