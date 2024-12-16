الحوثيون يطلقون مبادرة محلية جديدة لتعزيز هذا الامر - أخبار كلمتك

أعلنت جماعة الحوثي عن بدء إجراءات التوقيع على عقود الزراعة التعاقدية مع مستوردي الدجاج المجمد، بهدف شراء الدجاج المحلي بدلاً من المستورد من الخارج.

وأشارت الجماعة إلى أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي توقيع عدد من العقود بين التجار المستوردين والجمعيات التعاونية، وذلك لتوفير مدخلات الإنتاج الخاصة بتربية الدواجن محليًا، من خلال زراعة محاصيل الذرة الشامية والصويا.

وأكدت جماعة الحوثي أن العقود الموقعة تأتي في إطار دعم القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، مشيرةً إلى أن تطبيق هذه الخطة سيسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.