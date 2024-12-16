الكشف عن عدد وفيات سجون الحوثي في ظروف غامضة (مأساة) - أخبار كلمتك

كشفت الناشطة الحقوقية هدى الصراري عن بلاغات من مصادر حقوقية في صنعاء تفيد بوفاة ثلاثين معتقلًا داخل أحد عنابر السجون الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تم الإعلان عن وفاتهم نتيجة سكتات قلبية.

وأشارت الصراري إلى شهادات تحدثت عن تعرض المعتقلين المصابين لأعراض صحية خطيرة، من بينها نزيف دموي قبل وفاتهم، ما يثير الشكوك حول أسباب الوفاة وحقيقة الظروف التي تعرضوا لها.

ودعت الصراري الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات، وزيارة السجون والمعتقلات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للتأكد من الأوضاع الإنسانية للسجناء والمعتقلين.