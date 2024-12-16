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الكشف عن عدد وفيات سجون الحوثي في ظروف غامضة (مأساة) - أخبار كلمتك

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الكشف عن عدد وفيات سجون الحوثي في ظروف غامضة (مأساة) - أخبار كلمتك

الكشف عن عدد وفيات سجون الحوثي في ظروف غامضة (مأساة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

كشفت الناشطة الحقوقية هدى الصراري عن بلاغات من مصادر حقوقية في صنعاء تفيد بوفاة ثلاثين معتقلًا داخل أحد عنابر السجون الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تم الإعلان عن وفاتهم نتيجة سكتات قلبية.

وأشارت الصراري إلى شهادات تحدثت عن تعرض المعتقلين المصابين لأعراض صحية خطيرة، من بينها نزيف دموي قبل وفاتهم، ما يثير الشكوك حول أسباب الوفاة وحقيقة الظروف التي تعرضوا لها.

ودعت الصراري الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات، وزيارة السجون والمعتقلات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للتأكد من الأوضاع الإنسانية للسجناء والمعتقلين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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