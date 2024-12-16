اليافعي يدعو لإشعال ثورة داخلية ضد هذه الجماعة - أخبار كلمتك

دعا الصحفي د. ياسر اليافعي إلى ضرورة بدء المعركة ضد الحوثيين من الداخل، عبر تهيئة الشارع للقيام بثورة شعبية تُضعف الجماعة من الداخل وتساهم في تسريع سقوطها.

وأوضح اليافعي أن على إعلام الشرعية والناشطين تكثيف جهودهم في هذا الاتجاه، باعتبار أن تحريك الشارع للثورة يُعد خطوة أساسية تسبق أي تحرك عسكري نحو تحرير محافظتي الحديدة والبيضاء من سيطرة الحوثيين.

وأضاف: "حينها سيكون سقوط المجرم عبدالملك الحوثي أسرع وأسهل من سقوط بشار الأسد"، في إشارة إلى أهمية الدعم الشعبي لنجاح العمليات العسكرية واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.