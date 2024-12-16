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اليافعي يدعو لإشعال ثورة داخلية ضد هذه الجماعة - أخبار كلمتك

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اليافعي يدعو لإشعال ثورة داخلية ضد هذه الجماعة - أخبار كلمتك

اليافعي يدعو لإشعال ثورة داخلية ضد هذه الجماعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

دعا الصحفي د. ياسر اليافعي إلى ضرورة بدء المعركة ضد الحوثيين من الداخل، عبر تهيئة الشارع للقيام بثورة شعبية تُضعف الجماعة من الداخل وتساهم في تسريع سقوطها.  

وأوضح اليافعي أن على إعلام الشرعية والناشطين تكثيف جهودهم في هذا الاتجاه، باعتبار أن تحريك الشارع للثورة يُعد خطوة أساسية تسبق أي تحرك عسكري نحو تحرير محافظتي الحديدة والبيضاء من سيطرة الحوثيين.  

وأضاف: "حينها سيكون سقوط المجرم عبدالملك الحوثي أسرع وأسهل من سقوط بشار الأسد"، في إشارة إلى أهمية الدعم الشعبي لنجاح العمليات العسكرية واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.  

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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