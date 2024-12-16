تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن نشرته اليومية المتوقعة للفترة من الساعة 16:00 بتاريخ 16 ديسمبر 2024 حتى الساعة 16:00 بتاريخ 17 ديسمبر 2024، مشيرًا إلى طقس بارد نسبيًا إلى بارد في عدد من المحافظات الجبلية مع درجات حرارة منخفضة خلال الليل والصباح الباكر.

وأكدت النشرة أن الأجواء ستكون باردة خصوصًا في محافظات مثل صنعاء، ذمار، عمران، والبيضاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين (01-) و(05) درجات مئوية، وسط تحذيرات للمواطنين من برودة الطقس وتأثيراته الصحية خاصة على كبار السن والأطفال.

كما أوضح المركز أن المناطق الساحلية ستشهد أجواءً غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 26 عقدة، ما يجعل البحر مضطربًا خصوصًا في خليج عدن والسواحل الغربية.

ونبّه المركز الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب الموج في خليج عدن وبالقرب من أرخبيل سقطرى، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

وفي ختام النشرة، دعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من تأثيرات الأجواء الباردة، خصوصًا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، مشددًا على ضرورة متابعة التحديثات الجوية عبر قنواته الرسمية.