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الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن الأوضاع داخل سجون الحوثيين (صادم) - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن الأوضاع داخل سجون الحوثيين (صادم) - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن الأوضاع داخل سجون الحوثيين (صادم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص

كشف الصحفي عادل المدوري عن تفاصيل مثيرة بشأن الأوضاع داخل سجون جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي، واصفًا إياها بأنها أشبه بـ"مراكز رفاهية" أكثر من كونها معتقلات.

وقال المدوري إن هذه السجون تحتوي على مطاعم تقدم أطباق الدجاج المشوي واللحم المندي والمضبي والمضغوط، بالإضافة إلى مخابز تقدم خبزًا طازجًا وساخنًا. كما أشار إلى وجود ملاعب لكرة القدم وكرة السلة داخل تلك السجون، فضلًا عن غرف مخصصة للخلوة الشرعية للمعتقلين.

وأضاف المدوري بسخرية: "هذا المعتقل كان يعيش في هذا النعيم"، في إشارة إلى التناقض بين المزاعم الإعلامية للجماعة والواقع الفعلي.

https://x.com/i/status/1868622474763808891

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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