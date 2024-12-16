الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن الأوضاع داخل سجون الحوثيين (صادم) - أخبار كلمتك

كشف الصحفي عادل المدوري عن تفاصيل مثيرة بشأن الأوضاع داخل سجون جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي، واصفًا إياها بأنها أشبه بـ"مراكز رفاهية" أكثر من كونها معتقلات.

وقال المدوري إن هذه السجون تحتوي على مطاعم تقدم أطباق الدجاج المشوي واللحم المندي والمضبي والمضغوط، بالإضافة إلى مخابز تقدم خبزًا طازجًا وساخنًا. كما أشار إلى وجود ملاعب لكرة القدم وكرة السلة داخل تلك السجون، فضلًا عن غرف مخصصة للخلوة الشرعية للمعتقلين.

وأضاف المدوري بسخرية: "هذا المعتقل كان يعيش في هذا النعيم"، في إشارة إلى التناقض بين المزاعم الإعلامية للجماعة والواقع الفعلي.

https://x.com/i/status/1868622474763808891