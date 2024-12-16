الحذيفي يوجه رسالة نارية إلى مجلس القيادة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

دعا رئيس اتحاد المهمشين، نعمان الحذيفي، قيادة المجلس الرئاسي إلى استغلال اللحظة التاريخية الراهنة لاتخاذ قرار حاسم بتحرير الوطن من قبضة ما وصفه بـ"العصابة الانقلابية الإيرانية"، مشددًا على أهمية عدم المراهنة على تحقيق السلام في ظل الظروف الحالية.

وقال الحذيفي في رسالته: "لديكم لحظة تاريخية لن تتكرر لتخلدوا أسماءكم في سجل تاريخ اليمن الحديث. ثقوا تمامًا أن هذه الفرصة لن تعود، وحسم المعركة سيكون أسرع مما تتوقعون".

وأكد أن الشعب اليمني في الداخل ينتظر قيادة المجلس لاتخاذ الخطوة الجريئة لصنع تاريخ جديد لليمن، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي يعد الأمثل لإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الاستقرار.