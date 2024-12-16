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الحذيفي يوجه رسالة نارية إلى مجلس القيادة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

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الحذيفي يوجه رسالة نارية إلى مجلس القيادة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

الحذيفي يوجه رسالة نارية إلى مجلس القيادة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص

دعا رئيس اتحاد المهمشين، نعمان الحذيفي، قيادة المجلس الرئاسي إلى استغلال اللحظة التاريخية الراهنة لاتخاذ قرار حاسم بتحرير الوطن من قبضة ما وصفه بـ"العصابة الانقلابية الإيرانية"، مشددًا على أهمية عدم المراهنة على تحقيق السلام في ظل الظروف الحالية.

وقال الحذيفي في رسالته: "لديكم لحظة تاريخية لن تتكرر لتخلدوا أسماءكم في سجل تاريخ اليمن الحديث. ثقوا تمامًا أن هذه الفرصة لن تعود، وحسم المعركة سيكون أسرع مما تتوقعون".

وأكد أن الشعب اليمني في الداخل ينتظر قيادة المجلس لاتخاذ الخطوة الجريئة لصنع تاريخ جديد لليمن، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي يعد الأمثل لإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الاستقرار.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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