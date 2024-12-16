المسوري يطلق تحذير عاجل إلى اليمنيين من حدوث تعاون بين هذه الجماعتين - أخبار كلمتك

كشف المحامي محمد المسوري عن تنسيق مشترك بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية، محذرًا الشعب اليمني من مخاطر هذا التعاون.

وأوضح المسوري أن المشرف الحوثي مجاهد مرداس قام بتسليم عناصر من تنظيم القاعدة أسلحة وعربات عسكرية، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تخدم أجندة الحوثيين.

وأضاف المحامي: "كما أخبرتكم سابقًا، الحوثي يجهز لعملية إجرامية بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، بهدف استغلالها أمام الرأي العام".

وشدد المسوري على أن هذه المخططات تستهدف الشعب اليمني بالدرجة الأولى، داعيًا المواطنين إلى الحذر واليقظة لحماية أنفسهم من هذه المؤامرات.