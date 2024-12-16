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المسوري يطلق تحذير عاجل إلى اليمنيين من حدوث تعاون بين هذه الجماعتين - أخبار كلمتك

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المسوري يطلق تحذير عاجل إلى اليمنيين من حدوث تعاون بين هذه الجماعتين - أخبار كلمتك

المسوري يطلق تحذير عاجل إلى اليمنيين من حدوث تعاون بين هذه الجماعتين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص

كشف المحامي محمد المسوري عن  تنسيق مشترك بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية، محذرًا الشعب اليمني من مخاطر هذا التعاون.

وأوضح المسوري أن المشرف الحوثي مجاهد مرداس قام بتسليم عناصر من تنظيم القاعدة أسلحة وعربات عسكرية، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تخدم أجندة الحوثيين.

وأضاف المحامي: "كما أخبرتكم سابقًا، الحوثي يجهز لعملية إجرامية بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، بهدف استغلالها أمام الرأي العام".

وشدد المسوري على أن هذه المخططات تستهدف الشعب اليمني بالدرجة الأولى، داعيًا المواطنين إلى الحذر واليقظة لحماية أنفسهم من هذه المؤامرات.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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