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السفير السنيني يدعو لهذا الامر اثناء لقاء مسؤول ياباني - أخبار كلمتك

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السفير السنيني يدعو لهذا الامر اثناء لقاء مسؤول ياباني - أخبار كلمتك

السفير السنيني يدعو لهذا الامر اثناء لقاء مسؤول ياباني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص

بحث سفير اليمن لدى اليابان سعادة عادل بن علي السنيني بمبنى البرلمان الياباني مع معالي تاكاجي كي عضو مجلس النواب الامين العام لرابطة الصداقة البرلمانية اليابانية اليمنية،تعزيز مستويات العلاقات الثنائية وتوسعة مجالات الدعم  والبرامج المقدمة من الحكومة اليابانية الصديقة

و خلال اللقاء اشاد السفير السنيني بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وما تتميز به من تاريخ وروابط مشتركة تحظى باهتمام وحرص قيادة البلدين الصديقين واهميه الدفع بمسارات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والتنموية والانسانية، مثنيا على التزام الحكومة اليابانية بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية ومجدداً حرص اليمن على الاستفادة من التجارب اليابانية المتقدمة فى برامج بناء القدرات والإدارة وتأهيل الكفاءات واعادة الاعمار ومجالات التقنية والتكنولوجيا

كما  استعرض السفير السنيني مع معالي تاكاجي كي التحديات الاقتصادية التنموية التى تمر بها بلادنا والتوجهات العملية التى اتخذها ويتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمضي قدما في تعزيز مسارات الشفافية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة،مشيراً إلى تطلع اليمن لتوسعة مجالات الدعم لبلادنا خصوصاً في مجالات الخدمات للكهرباء والمياة والتعليم والصحة والبنية التحتية واعادة الاعمار وبرامج التدريب والتاهيل وبناء القدرات والإدارة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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