السفير السنيني يدعو لهذا الامر اثناء لقاء مسؤول ياباني - أخبار كلمتك

بحث سفير اليمن لدى اليابان سعادة عادل بن علي السنيني بمبنى البرلمان الياباني مع معالي تاكاجي كي عضو مجلس النواب الامين العام لرابطة الصداقة البرلمانية اليابانية اليمنية،تعزيز مستويات العلاقات الثنائية وتوسعة مجالات الدعم والبرامج المقدمة من الحكومة اليابانية الصديقة

و خلال اللقاء اشاد السفير السنيني بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وما تتميز به من تاريخ وروابط مشتركة تحظى باهتمام وحرص قيادة البلدين الصديقين واهميه الدفع بمسارات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والتنموية والانسانية، مثنيا على التزام الحكومة اليابانية بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية ومجدداً حرص اليمن على الاستفادة من التجارب اليابانية المتقدمة فى برامج بناء القدرات والإدارة وتأهيل الكفاءات واعادة الاعمار ومجالات التقنية والتكنولوجيا

كما استعرض السفير السنيني مع معالي تاكاجي كي التحديات الاقتصادية التنموية التى تمر بها بلادنا والتوجهات العملية التى اتخذها ويتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمضي قدما في تعزيز مسارات الشفافية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة،مشيراً إلى تطلع اليمن لتوسعة مجالات الدعم لبلادنا خصوصاً في مجالات الخدمات للكهرباء والمياة والتعليم والصحة والبنية التحتية واعادة الاعمار وبرامج التدريب والتاهيل وبناء القدرات والإدارة