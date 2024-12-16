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مسؤول محلي يكشف عن سبب يخدم الحوثيين ويشدد على هذا الامر - أخبار كلمتك

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مسؤول محلي يكشف عن سبب يخدم الحوثيين ويشدد على هذا الامر - أخبار كلمتك

مسؤول محلي يكشف عن سبب يخدم الحوثيين ويشدد على هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، مسؤول محلي بارز، أن التهريج والتشكيك في الشرعية من قبل بعض مكوناتها أو المنتسبين إليها يضعف حاضنتها الشعبية، ويعزز الإشاعات الممنهجة التي تروجها الميليشيات الحوثية ضدها.

وأوضح فتح أن النقد البناء لتقويم أداء الشرعية ومعالجة القصور والتسيب والفساد يعد ضرورة، لكنه شدد على أن التهجم العشوائي يتناقض مع متطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن.

وأضاف: "نحن في حالة حرب، وعلينا أن نتوحد لمواجهة ميليشيات لا تعترف بالآخر، وترى في زيادة معاناة المواطن وسيلة لإطالة أمد بقائها. المتغيرات الدولية والإقليمية لن توصلنا إلى صنعاء إلا إذا توحدنا على أسس العدالة والمساواة، ومارسنا النقد البناء للإدارة الشرعية وقيادتها".

وأشار فتح إلى أهمية تحقيق واقع ميداني قوي يعزز شروط السلام العادل ويؤسس ليمن يتسع لجميع أبنائه، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا وإرادة حقيقية من الجميع.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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