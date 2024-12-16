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الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل الرئيس علي ناصر محمد يوم أمس 15 ديسمبر 2024 في مقر اقامته بالقاهرة، وفد المعهد الأوروبي للسلام المكون من السفير هشام يوسف والسيد ثانوس بيتوريس والسيد لوكا نيفولا . 
استعرض الرئيس ناصر مع الوفد الأوروبي الوضع في اليمن بشكل عام بعد عشر سنوات من الحرب والجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام في اليمن معبراً لهم بأن الوقت قد حان لفتح قنوات الحوار بين اليمنيين بشكل مباشر من خلال مؤتمر حوار يمني - يمني للسلام، بحيث لا يستثني أحداً لصياغة آفاق السلام وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء المستقبل الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية المستدامة بعد سنوات من الصراع التي أضاعت فرصاً متعددة للتنمية والازدهار الاقتصادي خلال سنوات الحرب.
وأكد الرئيس على ان الفرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لفتح قنوات الحوار بين اليمنيين جميعاً الذين يتطلعون للسلام والاستقرار والتنمية كغيرهم من شعوب المنطقة، وان اليمن كان ولازال وسيظل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الاقليمي والدولي لما لليمن من اهمية استراتيجية على المستوى السياسي والجغرافي..

عبر الوفد الأوروبي من جانبه عن اهمية السلام المستدام في اليمن مثمناً جهود الرئيس ناصر في هذا الاتجاه ودعم المعهد الأوروبي لهذه الجهود التي ترتكز على الحوار بين اليمنيين أنفسهم لصناعة السلام والاستقرار في بلادهم فالحوار يمثل الطريق الأمثل لبناء مستقبل آمن ومستقر لليمن والمنطقة.

حضر اللقاء المستشار أحمد صالح بن عجروم رئيس التحالف الموحد لأبناء شبوة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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