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قيادي حوثي يكشف المهمة الحقيقية لأمريكا ويدعو إلى هذا الأمر - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يكشف المهمة الحقيقية لأمريكا ويدعو إلى هذا الأمر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يكشف المهمة الحقيقية لأمريكا ويدعو إلى هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:27 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف القيادي الحوثي حسين العزي المهمة الحقيقية لأمريكا في المنطقة.

ودعا العزي العالم إلى وضع حد لابتزاز أمريكا بإدعاء تأمين الملاحة العالمية في البحر الأحمر .

وقال العزي في تدوينة على ( اكس ): حراسة سفن اسرائيل هي كل مهمة أمريكا ولكنها إعتادت على تحميل العالم تكاليف مهامها الخاصة.

مضيفاً: لذا تواصل أكاذيبها وتصر دون كلل أوخجل على ربط مهمتها بامن الملاحة العالمية .

مؤكدا انه ابتزاز واضح وعلى العالم رفضه والنأي بالنفس عن حماية تجارة السفاح نتنياهو باعتبارها المهمة الأكثر قذارة في التاريخ.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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