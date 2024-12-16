قيادي حوثي يكشف المهمة الحقيقية لأمريكا ويدعو إلى هذا الأمر - أخبار كلمتك

كشف القيادي الحوثي حسين العزي المهمة الحقيقية لأمريكا في المنطقة.

ودعا العزي العالم إلى وضع حد لابتزاز أمريكا بإدعاء تأمين الملاحة العالمية في البحر الأحمر .

وقال العزي في تدوينة على ( اكس ): حراسة سفن اسرائيل هي كل مهمة أمريكا ولكنها إعتادت على تحميل العالم تكاليف مهامها الخاصة.

مضيفاً: لذا تواصل أكاذيبها وتصر دون كلل أوخجل على ربط مهمتها بامن الملاحة العالمية .

مؤكدا انه ابتزاز واضح وعلى العالم رفضه والنأي بالنفس عن حماية تجارة السفاح نتنياهو باعتبارها المهمة الأكثر قذارة في التاريخ.