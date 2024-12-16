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عاجل:تشكيل لجنة تحقيق عقب اكتشاف هذا الامر داخل طائرة اليمنية المتجهه من عدن الى السعودية - أخبار كلمتك

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عاجل:تشكيل لجنة تحقيق عقب اكتشاف هذا الامر داخل طائرة اليمنية المتجهه من عدن الى السعودية - أخبار كلمتك

عاجل:تشكيل لجنة تحقيق عقب اكتشاف هذا الامر داخل طائرة اليمنية المتجهه من عدن الى السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

كرم وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، كابتن طائرة ومضيف جوي ، كانا ضمن طاقم طائرة الخطوط الجوية اليمنية في الرحلة رقم (506) التي كانت متجهة من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الداخلية بأن التكريم يأتي تقديرًا لحسهما الأمني العالي وحرصهما على سلامة جميع الركاب أثناء الرحلة، كما يأتي في سياق دعم وتشجيع الكوادر المتميزة التي تؤدي واجباتها بمسؤولية واحترافية

وأشاد اللواء "حيدان" بالجهود التي بذلها الطاقم مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية والتدقيق لضمان سلامة الرحلات الجوية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

واكتشف طاقم الرحلة اثناء التأكد من اجراءات الصعود للطائرة وجود طفل على متن الطائرة بدون مرافقين، وهو ما يُعد انتهاكًا لإجراءات السلامة. وبفضل يقظة الكابتن والمضيف ، تم اتخاذ القرار بإعادة الطفل إلى المطار لضمان تطبيق القواعد المتبعة وسلامة المسافرين.

ووجه الوزير وكيل قطاع الأمن والشرطة، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ومراجعة الإجراءات التي تمت في المطار قبل صعود الطفل إلى الطائرة. كما أكد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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