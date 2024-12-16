افاد مزارعون عن ليلة صعبة شهدتها المحافظات الشمالية نتيجة الصقيع الذي ضربها
وبحسب مزارعون فان صقيع غير مسبوق ضرب عمران وذمار والمناطق الباردة فجر اليوم ماتسبب باتلاف عدد من المحاصيل الزراعية.
واشاروا الى ان الوضع كارثي في معظم وديان المحافظات اليمنية حيث شهدت اشجار القات ضريب تسبب باحتراق عدد منها.
الكشف عن ليلة صعبة شهدتها اليمن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد مزارعون عن ليلة صعبة شهدتها المحافظات الشمالية نتيجة الصقيع الذي ضربها
افاد مزارعون عن ليلة صعبة شهدتها المحافظات الشمالية نتيجة الصقيع الذي ضربها
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