تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن ليلة صعبة شهدتها اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن ليلة صعبة شهدتها اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن ليلة صعبة شهدتها اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مزارعون عن ليلة صعبة شهدتها المحافظات الشمالية نتيجة الصقيع الذي ضربها 
وبحسب مزارعون فان صقيع غير مسبوق ضرب عمران وذمار والمناطق الباردة فجر اليوم ماتسبب باتلاف عدد من المحاصيل الزراعية.
واشاروا الى ان الوضع كارثي في معظم وديان المحافظات اليمنية حيث شهدت اشجار القات ضريب تسبب باحتراق عدد منها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق