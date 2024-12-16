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قائد عسكري يعلن الاستعداد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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قائد عسكري يعلن الاستعداد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

قائد عسكري يعلن الاستعداد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة في اليمن، يوم الأحد، إن قوات الجيش جاهزة لخوض معركة فاصلة لاستعادة البلد من سيطرة الحوثيين.
وبحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أفاد رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسيه خلال تفقده أفراد الجيش في جبهات شرق محافظة الجوف بأن "القوات المسلحة على جاهزية عالية لخوض معركة فاصلة لاستعادة كافة المناطق اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في إطار مواجهة أذرع إيران ومليشياتها في الدول العربية""

وأكد بن راسيه "استعداد قوات المنطقة العسكرية السادسة الكامل لأي تطورات عسكرية من شأنها استعادة محافظة الجوف وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية"، وفق المصدر ذاته.

كما شدد القائد العسكري "على رفع الجاهزية واليقظة العالية والمزيد من الإعداد والترتيب على كافة المستويات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المنطقة بكفاءة عالية".

 

وتنتشر المنطقة العسكرية السادسة في محافظات الجوف وعمران ومحافظة صعدة شمالي اليمن وتتكون من 16 قوة قتالية.

وفي وقت سابق الأحد، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

 

ويشهد اليمن صراعا مستمرا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلد الذي بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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