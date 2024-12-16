قائد عسكري يعلن الاستعداد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

قال رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة في اليمن، يوم الأحد، إن قوات الجيش جاهزة لخوض معركة فاصلة لاستعادة البلد من سيطرة الحوثيين.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أفاد رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسيه خلال تفقده أفراد الجيش في جبهات شرق محافظة الجوف بأن "القوات المسلحة على جاهزية عالية لخوض معركة فاصلة لاستعادة كافة المناطق اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في إطار مواجهة أذرع إيران ومليشياتها في الدول العربية""

وأكد بن راسيه "استعداد قوات المنطقة العسكرية السادسة الكامل لأي تطورات عسكرية من شأنها استعادة محافظة الجوف وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية"، وفق المصدر ذاته.

كما شدد القائد العسكري "على رفع الجاهزية واليقظة العالية والمزيد من الإعداد والترتيب على كافة المستويات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المنطقة بكفاءة عالية".

وتنتشر المنطقة العسكرية السادسة في محافظات الجوف وعمران ومحافظة صعدة شمالي اليمن وتتكون من 16 قوة قتالية.

وفي وقت سابق الأحد، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلد الذي بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

