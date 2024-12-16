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اعلان حالة الطوارئ في صنعاء مع اقتراب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

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اعلان حالة الطوارئ في صنعاء مع اقتراب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

اعلان حالة الطوارئ في صنعاء مع اقتراب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/

أعلنت مليشيا الحوثي، حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في خطوة تعكس تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا محتملًا.


وجاء الإعلان خلال اجتماع طارئ عقده عبدالكريم أمير الدين الحوثي، الذي يتقلد منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليًا، بالعاصمة صنعاء.

وخلال الاجتماع، دعا عبدالكريم الحوثي إلى رفع حالة التأهب القصوى بين صفوف القوات الأمنية التابعة للمليشيا، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"المؤامرات الخبيثة" التي تستهدف زعزعة سلطتهم.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تزايد المؤشرات على استياء شعبي واسع النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية وانتهاكات المليشيا المستمرة.


كما يعكس إعلان الطوارئ واليقظة الأمنية القصوى، بحسب مراقبين، اعترافًا غير مباشر من الحوثيين بقرب اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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