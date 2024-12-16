العثور على طفل حديث الولادة مرمي بالشارع - أخبار كلمتك

في حادثة صادمة هزت منطقة تبن بمحافظة لحج، عُثر على طفل حديث الولادة تحت أشجار السيسبان في إحدى المزارع. ووفقًا لمصادر محلية، كانت إحدى العاملات في المزارع تقوم بعملها ظهر يوم أمس عندما اكتشفت الطفل ملقى تحت الأشجار وهو على قيد الحياة.

على الفور، بادر الأهالي بنقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة بعد تلقيه الإسعافات الأولية. الحادثة أثارت مشاعر الحزن والغضب بين سكان المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من هذا التصرف اللا إنساني.



الواقعة فتحت باب التساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع شخصًا للتخلي عن طفل حديث الولادة في ظروف كهذه. ويرى البعض أن مثل هذه الحوادث تعكس قضايا اجتماعية عميقة تتعلق بالفقر والضغوط الأسرية، التي قد تؤدي إلى تصرفات يائسة وغير مبررة.

السكان المحليون طالبوا السلطات بسرعة التحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤول عن التخلي عن الطفل بهذه الطريقة البشعة. كما ناشدوا بضرورة تعزيز التوعية المجتمعية لحماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

صدام اللحجي