الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

أوضح مصدر أمني في شرطة محافظة تعز الإجراءات المتخذة بشأن حادثة وفاة المواطن أنور منصور عبده زيد، الذي توفي أثناء احتجازه في قسم شرطة عصيفرة.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، وجه فور تلقي البلاغ بتشكيل فريق من الأدلة الجنائية للنزول إلى موقع الحادثة، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمنت توقيف مدير وضباط وأفراد القسم، إلى جانب المسؤول عن الحجز، وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأكد المصدر الأمني أن شرطة المحافظة استكملت جميع الإجراءات الإدارية، وأن القضية قيد متابعة النيابة العامة وإدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات القانونية.

كما دعا المصدر جميع وسائل الإعلام والناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وانتظار نتائج التحقيقات .

وأكد في ختام البيان أن شرطة المحافظة ستعمل على توضيح الحقائق المتعلقة بالقضية فور استكمال الإجراءات القانونية.