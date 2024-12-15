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الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:14 مساءً - كلمتك/خاص:

أوضح مصدر أمني في شرطة محافظة تعز الإجراءات المتخذة بشأن حادثة وفاة المواطن أنور منصور عبده زيد، الذي توفي أثناء احتجازه في قسم شرطة عصيفرة.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، وجه فور تلقي البلاغ بتشكيل فريق من الأدلة الجنائية للنزول إلى موقع الحادثة، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمنت توقيف مدير وضباط وأفراد القسم، إلى جانب المسؤول عن الحجز، وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأكد المصدر الأمني أن شرطة المحافظة استكملت جميع الإجراءات الإدارية، وأن القضية قيد متابعة النيابة العامة وإدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات القانونية.

كما دعا المصدر جميع  وسائل الإعلام والناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وانتظار نتائج التحقيقات .

وأكد في ختام البيان أن شرطة المحافظة ستعمل على توضيح الحقائق المتعلقة بالقضية فور استكمال الإجراءات القانونية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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