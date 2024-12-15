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باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:14 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

 

تحدث أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني عن مصير مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن


وقال الحسيني :
بعد أن قُدم للسيد عبدالملك الحوثي اتفاق يحتوي على بنود وقيود وافق عليها، ولكنه سرعان ما انقلب عليها - كعادته -

وتابع بالقول:وبالتالي اتخذ الآن القرار التالي: 
-الطلب من سلطنة عمان إخراج جميع العناصر الحوثية المتواجدة على أراضي سلطنة عمان. 
-التحضير والاستعداد من قبل الجيش الأمريكي والبريطاني والاسرائيلي لشن هجمات جوية وبحرية مكثفة ودقيقة على مراكز وإمكان تواجد الحوثيين. 
-القيام بعمليات اغتيال واستهداف لقيادة الحوثي المؤثرة ومن بصفهم.

واختتم بالقول:
باختصار، سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل تماماً لحزب (الله) في لبنان ولدينا المزيد فنحن ‎نسمع_ونرى

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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