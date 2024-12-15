باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تحدث أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني عن مصير مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن



وقال الحسيني :

بعد أن قُدم للسيد عبدالملك الحوثي اتفاق يحتوي على بنود وقيود وافق عليها، ولكنه سرعان ما انقلب عليها - كعادته -

وتابع بالقول:وبالتالي اتخذ الآن القرار التالي:

-الطلب من سلطنة عمان إخراج جميع العناصر الحوثية المتواجدة على أراضي سلطنة عمان.

-التحضير والاستعداد من قبل الجيش الأمريكي والبريطاني والاسرائيلي لشن هجمات جوية وبحرية مكثفة ودقيقة على مراكز وإمكان تواجد الحوثيين.

-القيام بعمليات اغتيال واستهداف لقيادة الحوثي المؤثرة ومن بصفهم.

واختتم بالقول:

باختصار، سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل تماماً لحزب (الله) في لبنان ولدينا المزيد فنحن ‎نسمع_ونرى