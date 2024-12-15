باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تحدث أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني عن مصير مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن
وقال الحسيني :
بعد أن قُدم للسيد عبدالملك الحوثي اتفاق يحتوي على بنود وقيود وافق عليها، ولكنه سرعان ما انقلب عليها - كعادته -
وتابع بالقول:وبالتالي اتخذ الآن القرار التالي:
-الطلب من سلطنة عمان إخراج جميع العناصر الحوثية المتواجدة على أراضي سلطنة عمان.
-التحضير والاستعداد من قبل الجيش الأمريكي والبريطاني والاسرائيلي لشن هجمات جوية وبحرية مكثفة ودقيقة على مراكز وإمكان تواجد الحوثيين.
-القيام بعمليات اغتيال واستهداف لقيادة الحوثي المؤثرة ومن بصفهم.
واختتم بالقول:
باختصار، سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل تماماً لحزب (الله) في لبنان ولدينا المزيد فنحن نسمع_ونرى
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