المحرمي يكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك







صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات ألوية العمالقة، عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) بشأن لقائه سعادة السفير الأمريكي السيد ستيفن فاجن



وأكد المحرمي عن عقده لقاءً مثمرًا مع سعادة السفير الأمريكي السيد ستيفن فاجن



موضحاً انه تم مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية في بلادنا والمنطقة، في ظل استمرار التصعيد الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر

مشيراً انه تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والإنسانية في اليمن

و أوضح المحرمي انه تم التأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الداخلية ومكافحة الفساد لتحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.