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المحرمي يكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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المحرمي يكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

المحرمي يكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:23 مساءً - كلمتك: خاص


 


صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات ألوية العمالقة، عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) بشأن لقائه سعادة السفير الأمريكي السيد ستيفن فاجن


وأكد المحرمي عن عقده لقاءً مثمرًا مع سعادة السفير الأمريكي السيد ستيفن فاجن


موضحاً انه تم مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية في بلادنا والمنطقة، في ظل استمرار التصعيد الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر

مشيراً انه تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والإنسانية في اليمن

و أوضح المحرمي انه تم التأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الداخلية ومكافحة الفساد لتحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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