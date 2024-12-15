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عاجل:الحكومة الشرعية تخاطب الشعب اليمني في الداخل والخارج بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل:الحكومة الشرعية تخاطب الشعب اليمني في الداخل والخارج بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحكومة الشرعية تخاطب الشعب اليمني في الداخل والخارج بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:23 مساءً - كلمتك: خاص


 

وجه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني دعوة هامة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكل أحرار العالم للمشاركة في الحملة الإعلامية الكبرى التي ستنطلق يوم الثلاثاء الساعة 7مساءً
 

وقال الوزير الارياني في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكل أحرار العالم

ندعوكم للمشاركة في الحملة الإعلامية الكبرى التي ستنطلق يوم الثلاثاء الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن، بهدف فضح جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي لا تختلف في فظاعتها عن تلك التي شهدها العالم في سوريا
 

وتابع بالقول:
لقد ارتكبت المليشيا الحوثية جرائم متعددة من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين، وتفجير المنازل، والتهجير القسري، واعتقال المعارضين في معتقلات سرية، والاخفاء القسري، والتعذيب حتى الموت، واغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واضطهاد الأقليات الدينية
 

واردف في منشوره قائلاً:
لنقف جميعاً صفاً واحداً لفضح إرهاب الحوثي، ولنظهر للعالم حقيقة هذه المليشيا التي دمرت اليمن، لنجعل صوتنا صوتاً للمظلومين، ولنتحد جميعاً في نشر الصور والفيديوهات والأدلة التي تُسَلِّط الضوء على تلك الجرائم، ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية عبر الهاشتاغ التالي:

#لن_تنسى_جرائم_الحوثي
#Wont_Forget_Houthis_Crimes
 

واختتم بالقول:اليمن ينتظر وقفتكم، فصوتكم قادر على إحداث الفرق، ومعاً سنكون قوة لا تُقهر في مواجهة هذا الإرهاب، لن نتوقف حتى ينال شعبنا حريته وكرامته
كن جزءا من هذه الحملة، وكن صوتا لكل مظلوم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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