جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شرطة تعز تنشر توضيحًا حول حادثة وفاة مواطن داخل سجن عصيفرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شرطة تعز تنشر توضيحًا حول حادثة وفاة مواطن داخل سجن عصيفرة - أخبار كلمتك

شرطة تعز تنشر توضيحًا حول حادثة وفاة مواطن داخل سجن عصيفرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

أوضح مصدر أمني في شرطة محافظة تعز الإجراءات المتخذة بشأن حادثة وفاة المواطن أنور منصور عبده زيد، الذي توفي أثناء احتجازه في قسم شرطة عصيفرة.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، وجه فور تلقي البلاغ بتشكيل فريق من الأدلة الجنائية للنزول إلى موقع الحادثة، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمنت توقيف مدير وضباط وأفراد القسم، إلى جانب المسؤول عن الحجز، وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأكد المصدر الأمني أن شرطة المحافظة استكملت جميع الإجراءات الإدارية، وأن القضية قيد متابعة النيابة العامة وإدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات القانونية.

كما دعا المصدر جميع  وسائل الإعلام والناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وانتظار نتائج التحقيقات .

وأكد في ختام البيان أن شرطة المحافظة ستعمل على توضيح الحقائق المتعلقة بالقضية فور استكمال الإجراءات القانونية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

مسؤول امني بتعز يكشف سبب تدهور قيمة العملة المحلية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق