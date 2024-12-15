عدن.. حملة رفع العوائق والمركبات المتهالكة في مديرية صيرة - أخبار كلمتك

نُفذت صباح اليوم بمديرية صيرة بمحافظة عدن حملة رفع العوائق والمركبات المتهالكة في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمديرية.

وأكد وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني، ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي ، أن الحملة التي شاركت شرطة السير بعدن ومكتب الاشغال العامة والنظافة بمديرية صيرة تشمل رفع العوائق والسيارات المتهالكة والبسطات العشوائية التي تسبب ازدحامات مرورية داخل المديرية بهدف توفير انسيابية وتنظيم لحركة السير المركبات وتخفيف ازدحامات الطرقات، بالاضافة إلى تحسين منظر الجمالي بالمديرية.

ودعا الجعيملاني وبن جرادي، المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المنفذة للحملة لضمان نجاحها بما هو متفق عليه.

بدوره شدد مدير عام شرطة السير العميد عدنان القلعة على ضرورة الالتزام بقوانين سير المركبات وعدم التسبب باختناقات وازدحامات في الطرقات، مشيراً أن شرطة السير تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان تنظيم حركة السير في المديريات.

بدر لؤي - ريم رامي