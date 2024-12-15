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البرلمان العربي يجدد دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

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البرلمان العربي يجدد دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

البرلمان العربي يجدد دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

جدد البرلمان العربي، التأكيد على دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، وإتخاذ كافه الاجراءات والتدابير لعودة مؤسسات الدولة، وأنها الانقلاب والحفاظ على وحدة واستقرار كافه الاراضي اليمنية، وتحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا.

وبارك البرلمان العربي في البيان الصادر، عن أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان عدن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في خطوة تهدف إلى توحيد الصف الوطني والعمل المشترك لاستعادة الدولة وانهاء إنقلاب مليشيات الحوثي ودعم سلطات الدولة على كافة تراب الوطن.

وأدان البرلمان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهدافها سوقاً مكتظاً في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في 2 ديسمبر 2024 مما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

ودعا البرلمان العربي في بيانه الصادر، إلى سرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب اليمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه اليمن نتيجة إنقلاب مليشيات الحوثي وهجومها على منشآت تصدير النفط والغاز مما تسبب في إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة..مثمناً الجهود العربية والدولية، والجهود الأممية والإقليمية الهادفة إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وناقشت الجلسة العامة التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب، أعضاء البرلمان العربي، عبدالوهاب معوضه، وعلوي الباشا بن زبع، وإنصاف مايو، مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، إضافة إلى مناقشة تقارير الأربع لجان الدائمة، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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