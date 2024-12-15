القبض على امرأة قامت بامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على امرأة متهمة باختطاف عددا من الأطفال في العاصمة صنعاء .

,تم تداول فيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الإجتماعي والتي قال فيها المتداولون للمقطع أنها خلال عملية القبض على امرأة في منطقة هبره بالعاصمة صنعاء .

وبحسب الناشطين فإن المرأة متهمة باختطاف العديد من الأطفال والقبض عليها خلال عمليتها الأخيرة والتي فشلت فيها بعد كشفها من قبل المواطنين .

وشكك آخرون بالتهمه الموجهة للمرأة وسط اتهام للحوثيين ببث إشاعة اختطاف الأطفال من اجل القبض على المرأة دون مواجهة العربات العسكرية الحوثية من قبل سكان الحارة .