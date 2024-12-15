ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على امرأة متهمة باختطاف عددا من الأطفال في العاصمة صنعاء .
,تم تداول فيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الإجتماعي والتي قال فيها المتداولون للمقطع أنها خلال عملية القبض على امرأة في منطقة هبره بالعاصمة صنعاء .
وبحسب الناشطين فإن المرأة متهمة باختطاف العديد من الأطفال والقبض عليها خلال عمليتها الأخيرة والتي فشلت فيها بعد كشفها من قبل المواطنين .
وشكك آخرون بالتهمه الموجهة للمرأة وسط اتهام للحوثيين ببث إشاعة اختطاف الأطفال من اجل القبض على المرأة دون مواجهة العربات العسكرية الحوثية من قبل سكان الحارة .
القبض على امرأة قامت بامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:12 مساءً - كلمتك/خاص:
ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على امرأة متهمة باختطاف عددا من الأطفال في العاصمة صنعاء .
ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على امرأة متهمة باختطاف عددا من الأطفال في العاصمة صنعاء .
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