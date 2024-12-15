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القبض على امرأة قامت بامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

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القبض على امرأة قامت بامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

القبض على امرأة قامت بامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:12 مساءً - كلمتك/خاص:

ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على امرأة متهمة باختطاف عددا من الأطفال في العاصمة صنعاء .
,تم تداول فيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الإجتماعي والتي قال فيها المتداولون للمقطع أنها خلال عملية القبض على امرأة في منطقة هبره بالعاصمة صنعاء .
وبحسب الناشطين فإن المرأة متهمة باختطاف العديد من الأطفال والقبض عليها خلال عمليتها الأخيرة والتي فشلت فيها بعد كشفها من قبل المواطنين .
وشكك آخرون بالتهمه الموجهة للمرأة وسط اتهام للحوثيين ببث إشاعة اختطاف الأطفال من اجل القبض على المرأة دون مواجهة العربات العسكرية الحوثية من قبل سكان الحارة .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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