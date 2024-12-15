نجاة اكبر قيادي تابع للحو ثيين من محاولة اغتيال باستهداف اجتماعه بالقذائف - أخبار كلمتك

كشفت مصادر حوثية، عن محاولة اغتيال القيادي في المليشيات وعضو مجلسها السياسي، سلطان السامعي، عقب قصف مكان اجتماع له مع وجاهات اجتماعية، في مسقط رأسه بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وأفادت وسائل إعلام حوثية، أن السامعي، ومعه قيادات أخرى، تعرضول لاستهداف مباشر بقذائف الهاون، خلال اجتماع لهم في منزل بمديرية سامع في محافظة تعز، لعقد اتفاق مع أبناء المديرية، في ظل تخوفات حوثية من تحركات عسكرية ضدها.



وبحسب صحيفة "26سبتمبر" الخاضعة للمليشيات الحوثية، فقد كان الاجتماع قبليا في منازل أحد الوجهاء وتعرض لعدد من قذائف الهاون، لكنهم نجوا من الحادث.

ولم تفصح المليشيات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة، التي قالت إنها وقعت مؤخرًا.