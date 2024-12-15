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نجاة اكبر قيادي تابع للحو ثيين من محاولة اغتيال باستهداف اجتماعه بالقذائف - أخبار كلمتك

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نجاة اكبر قيادي تابع للحو ثيين من محاولة اغتيال باستهداف اجتماعه بالقذائف - أخبار كلمتك

نجاة اكبر قيادي تابع للحو ثيين من محاولة اغتيال باستهداف اجتماعه بالقذائف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر حوثية، عن محاولة اغتيال القيادي في المليشيات وعضو مجلسها السياسي، سلطان السامعي، عقب قصف مكان اجتماع له مع وجاهات اجتماعية، في مسقط رأسه بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وأفادت وسائل إعلام حوثية، أن السامعي، ومعه قيادات أخرى، تعرضول لاستهداف مباشر بقذائف الهاون، خلال اجتماع لهم في منزل بمديرية سامع في محافظة تعز، لعقد اتفاق مع أبناء المديرية، في ظل تخوفات حوثية من تحركات عسكرية ضدها.


وبحسب صحيفة "26سبتمبر" الخاضعة للمليشيات الحوثية، فقد كان الاجتماع قبليا في منازل أحد الوجهاء وتعرض لعدد من قذائف الهاون، لكنهم نجوا من الحادث.

ولم تفصح المليشيات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة، التي قالت إنها وقعت مؤخرًا.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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