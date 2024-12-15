الحوثيين يتخذون خطوة غير متوقعة ضد ضباط المخابرات بصنعاء - أخبار كلمتك

أوقفت الميليشيا الحوثية عددا من الضباط في جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، بعد اتهامهم بتسريب اسماء ومعلومات عن جواسيسها في محافظة مأرب.

وقالت مصادر، ان مليشيا الحوثي أوقفت عددا من الضباط من جهاز الأمن والمخابرات والذي شكلته مؤخرا من خلال دمج ثلاثة أجهزة استخباراتية فيه (الأمن السياسي ، الأمن الوقائي ، الأمن القومي ) بتهمة تسريب اسماء جواسيس الميليشيا الحوثية في مأرب .

وأضافت المصادر ان الحوثيين عبروا عن قلقهم على حياة جواسيسهم في محافظة مأرب بعد تسريب أسمائهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بتسريح الموظفين السابقين من المناصب الهامة وإحلال عناصر سلالية وإبقاء الموظفين في المناصب الهامشية، في ظل استمرار عملية الإحلال الوظيفي بحق الموظفين الأصليين.

وبحسب المصادر نفسها فإن اغلب الموظفين الموقفين من جهاز الأمن السياسي من وحدة الإتصالات والتي افقدت الميليشيا الحوثية خططها التي كانت تحاول رسمها لإسقاط محافظة مأرب والتي تسببت بمقتل 60ألف مقاتل حوثي دون جدوى، بعد تعرض اجهزتهم الاستخباراتية للإختراق .