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في خطوة غير متوفعة.. الحوثيين يجبرون السجناء على هذا الامر بصنعاء عقب مخاوف من الانتفاضة الوشيكة(صدمة) - أخبار كلمتك

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في خطوة غير متوفعة.. الحوثيين يجبرون السجناء على هذا الامر بصنعاء عقب مخاوف من الانتفاضة الوشيكة(صدمة) - أخبار كلمتك

في خطوة غير متوفعة.. الحوثيين يجبرون السجناء على هذا الامر بصنعاء عقب مخاوف من الانتفاضة الوشيكة(صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:

اجرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين تقريرا عن حالة السجناء في صنعاء والتسهيلات التي يقدمونها لهم.
وقال ناشطون لكريتر سكاي:تقرير المسيرة عن اوضاع السجناء مخزي وعار اجبروا السجناء على وصف حالهم والخدمات التي يتلقونها وكانهم في سويسرا وليس بسجن الحوثي سيء السمعة.
واضافوا:احد السجناء قال بانه من رازح ولصعوبة زيارته لاسرته تكفل الحوثيين بارسال اسرته له وجلسوا معه داخل السجن ١٥ يوم وكانه بفندق واخر قال بان بانهم يتناولون مختلف الاطعمة من دجاج وغيرها وان القات مجان.
واختتموا:بدء واضحا على السجناء بانه تم اجبارهم على الكذب وتغييب الحقائق خوفا من الثورة الوشيكة التي ستحدث بصنعاء.
ياتي ذلك فيما تحدثت منظمة دولية عن تسمم عشرات النزلاء بسجون صنعاء فيما تحدثت معتقلات سابقات في صنعاء بعد الافراج عنهم بانهم تعرضوا للاغتصاب على ايدي قيادات الحوثيين داخل السجن

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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