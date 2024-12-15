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عقب تقديم مديرة التربية استقالتها.. الاستعداد لهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

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عقب تقديم مديرة التربية استقالتها.. الاستعداد لهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

عقب تقديم مديرة التربية استقالتها.. الاستعداد لهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد تربويون لكريتر سكاي بتنظيم وقفة احتجاجية امام مكتب التربية بخورمكسر لمطالبة الاستاذة نوال جواد بالعدول عن قرار استقالتها بسبب الاوضاع الصعبة التي يعاني منها التربويين.
وبحسب التربويون فان الوقفة ستكون يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا امام مكتب التربية بخورمكسر

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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