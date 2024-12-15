عقب تقديم مديرة التربية استقالتها.. الاستعداد لهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد تربويون لكريتر سكاي بتنظيم وقفة احتجاجية امام مكتب التربية بخورمكسر لمطالبة الاستاذة نوال جواد بالعدول عن قرار استقالتها بسبب الاوضاع الصعبة التي يعاني منها التربويين.
افاد تربويون لكريتر سكاي بتنظيم وقفة احتجاجية امام مكتب التربية بخورمكسر لمطالبة الاستاذة نوال جواد بالعدول عن قرار استقالتها بسبب الاوضاع الصعبة التي يعاني منها التربويين.
وبحسب التربويون فان الوقفة ستكون يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا امام مكتب التربية بخورمكسر
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