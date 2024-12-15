‏البحسني يطمئن على صحة اللواء بن بريك في مقر إقامته بأبوظبي - أخبار كلمتك

اطمأن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،عضو مجلس القيادة الرئاسي، على صحة اللواء أحمد سعيد بن بريك، وذلك خلال زيارته اليوم الأحد، في مقر إقامته بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.

وأشاد البحسني بالجهود التي بذلها اللواء بن بريك أثناء تقلده منصب محافظ حضرموت، والتي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمات والمشاريع التنموية بالمحافظة، مؤكداً أن تلك الإنجازات تحظى بتقدير أبناء حضرموت والقيادة السياسية، وكذا ريادته خلال تقلده العديد من المناصب العسكرية والسياسية.

وأكد البحسني أهمية عودة اللواء بن بريك لممارسة مهامه الوطنية والسياسية كنائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، متطرقًا إلى ما يتمتع به من قاعدة شعبية واسعة على مستوى الجنوب.

من جانبه، أعرب اللواء أحمد سعيد بن بريك عن شكره وتقديره للواء البحسني على زيارته والإطمئنان على صحته، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس روح التضامن، وتسهم في رفع المعنويات وتقديم دافع لمواصلة العطاء في خدمة قضية شعب الجنوب.