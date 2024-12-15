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‏البحسني يطمئن على صحة اللواء بن بريك في مقر إقامته بأبوظبي - أخبار كلمتك

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‏البحسني يطمئن على صحة اللواء بن بريك في مقر إقامته بأبوظبي - أخبار كلمتك

‏البحسني يطمئن على صحة اللواء بن بريك في مقر إقامته بأبوظبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - كلمتك/ خاص

اطمأن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،عضو مجلس القيادة الرئاسي، على صحة اللواء أحمد سعيد بن بريك، وذلك خلال زيارته اليوم الأحد، في مقر إقامته بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.

وأشاد البحسني بالجهود التي بذلها اللواء بن بريك أثناء تقلده منصب محافظ حضرموت، والتي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمات والمشاريع التنموية بالمحافظة، مؤكداً أن تلك الإنجازات تحظى بتقدير أبناء حضرموت والقيادة السياسية، وكذا ريادته خلال تقلده العديد من المناصب العسكرية والسياسية.

وأكد البحسني أهمية عودة اللواء بن بريك لممارسة مهامه الوطنية والسياسية كنائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، متطرقًا إلى ما يتمتع به من قاعدة شعبية واسعة على مستوى الجنوب.

من جانبه، أعرب اللواء أحمد سعيد بن بريك عن شكره وتقديره للواء البحسني على زيارته والإطمئنان على صحته، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس روح التضامن، وتسهم في رفع المعنويات وتقديم دافع لمواصلة العطاء في خدمة قضية شعب الجنوب.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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