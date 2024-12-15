الشؤون الاجتماعية بالحديدة تجتمع بلجان الحماية في السلطة المحلية بالمحافظة - أخبار كلمتك

عقد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة اجتماعاً دورياً بلجان الحماية بالمحافظة اليوم برئاسة مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة عادل مكرشب
وخلال الإجتماع الذي حضره أعضاء لجان الحماية مدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة ومدراء عموم المديريات جرى مناقشة العديد من القضايا والأنشطة المتعلقة بالحماية
وقدم المكرشب عرضاً مفصلاً عن مشروع حماية الطفل والمراكز المجتمعية (المساحات الصديقة للطفل ) الذي ينفذة المكتب بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) داعياً كل المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات أعضاء لجان الحماية رفع مستوى التنسيق والتكامل لضمان تحقيق المصلحة العامة و تنفيذ أمثل للمشروع
وبدورهم أعضاء لجان الحماية قدموا مداخلاتهم والتي أثرت جدول أعمال الإجتماع الاجتماعية
يشار إلى أن مكتب الشؤون في صدد عقد لقاءات مجتمعية مع مختلف الجهات المعنية في المحافظة لمناقشة القضايا ذات السياق
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