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الشؤون الاجتماعية بالحديدة تجتمع بلجان الحماية في السلطة المحلية بالمحافظة - أخبار كلمتك

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الشؤون الاجتماعية بالحديدة تجتمع بلجان الحماية في السلطة المحلية بالمحافظة - أخبار كلمتك

الشؤون الاجتماعية بالحديدة تجتمع بلجان الحماية في السلطة المحلية بالمحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - كلمتك - المركز الاعلامي

عقد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة اجتماعاً دورياً بلجان الحماية بالمحافظة اليوم برئاسة مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة عادل مكرشب

وخلال الإجتماع الذي حضره أعضاء لجان الحماية مدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة ومدراء عموم المديريات جرى مناقشة العديد من القضايا والأنشطة المتعلقة بالحماية

وقدم المكرشب عرضاً مفصلاً عن مشروع حماية الطفل والمراكز المجتمعية (المساحات الصديقة للطفل ) الذي ينفذة المكتب بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) داعياً كل المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات أعضاء لجان الحماية رفع مستوى التنسيق والتكامل لضمان تحقيق المصلحة العامة و تنفيذ أمثل للمشروع

وبدورهم أعضاء لجان الحماية قدموا مداخلاتهم والتي أثرت جدول أعمال الإجتماع الاجتماعية

يشار إلى أن مكتب الشؤون في صدد عقد لقاءات مجتمعية مع مختلف الجهات المعنية في المحافظة لمناقشة القضايا ذات السياق

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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