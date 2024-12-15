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صحفي: يناير القادم سيكون الشهر الاسود في تاريخ الح وثيين .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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صحفي: يناير القادم سيكون الشهر الاسود في تاريخ الح وثيين .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي: يناير القادم سيكون الشهر الاسود في تاريخ الح وثيين .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي سمير الصلاحي :‏الحوثيون امام اخر فرصة للهروب الى السلام..

واضاف :حتى لو كان تسليم صنعاء والعودة لمران ضمن الاتفاقية فسيكون ذلك أقل ضررا مما ينتظرهم لو لم يقبلوا بالسلام..

واختتم،ة يناير القادم سيكون يناير الأسود في تاريخ الجماعة مالم يبصموا على كل الورق التي أمامهم الان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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