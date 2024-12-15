صحفي: يناير القادم سيكون الشهر الاسود في تاريخ الح وثيين .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

قال الصحفي سمير الصلاحي :‏الحوثيون امام اخر فرصة للهروب الى السلام..

واضاف :حتى لو كان تسليم صنعاء والعودة لمران ضمن الاتفاقية فسيكون ذلك أقل ضررا مما ينتظرهم لو لم يقبلوا بالسلام..

واختتم،ة يناير القادم سيكون يناير الأسود في تاريخ الجماعة مالم يبصموا على كل الورق التي أمامهم الان