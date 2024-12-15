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تفاصيل جديدة لوفاة اسرة كاملة بسبب سائق متهور في صنعاء - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة لوفاة اسرة كاملة بسبب سائق متهور في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة اسرة كاملة بسبب سائق متهور في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون لكريتر سكاي بان اسرة خرجت للتنزه يوم الجمعة الماضية في صنعاء وهي في منطقة متنه بطريق الحديدة تعرضت لحادث مروع 
وقال مواطنون لكريتر سكاي:خرج الشاب بليغ عبدالحكيم المشولي واسرته للتنزه وفي منطقة متنه خرج لهم سائق متهور يسير بسرعة جنونية وعاكس خط واصطدم بهم ماتسبب بتقلب سيارتهم.
واضافوا:تسبب الحادث بوفاة عبدالحكيم ووالدته وزوجته الحامل وابن شقيقه وابن شقيقته.
واختتموا:وتم اسعاف باقي الاسرة الى المستشفى بحالة خطيرة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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