«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

على هامش الندوة الدولية للإفتاء.. الهباش: ماضون في دفاعنا عن فلسطين ولن نستسلم - أخبار كلمتك

على هامش الندوة الدولية للإفتاء.. الهباش: ماضون في دفاعنا عن فلسطين ولن نستسلم - أخبار كلمتك

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي - أخبار كلمتك

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

هاني مسهور متسائلا: لماذا الحو ثي توقف عن هذا الأمر عقب سقوط نظام بشار؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هاني مسهور متسائلا: لماذا الحو ثي توقف عن هذا الأمر عقب سقوط نظام بشار؟ - أخبار كلمتك

هاني مسهور متسائلا: لماذا الحو ثي توقف عن هذا الأمر عقب سقوط نظام بشار؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:02 مساءً - كلمتك/ خاص

‏وجه المحلل السياسي هاني مسهور سؤال خطير .

وقال مسهور: لماذا الحوثي توقف عن اطلاق الصواريخ على إسرائيل وتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر بعد سحق حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد؟

ووصف مسهور بأنه سؤاله بريء جدآ.

وكان في وقت سابق قد أوضح مسهور بأنه ‏لا فرق بين ما فرضته جماعة الحوثي في صنعاء وعن ما فرضه تنظيم القاعدة في دمشق

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ظهور نجل صالح بهذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق