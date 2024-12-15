الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

افاد صحفي بتعرض وفــد قيادات جماعة الحوثي في #مسقط، للنهديد بالطرد من أراضي السلطنة.

وقال فارس الحميري:الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان طـرد وفد جماعة الحوثي المفاوض بقيادة محمد عبدالسلام، وجميع قيادات الجماعة المتواجدة في أراضي السلطنة.

واضاف: وفد الحوثيين وعشرات القيادات المتواجدة في السلطنة يتأهبون لمغادرة مسقط برفقة عوائلهم، بعضهم يُتوقع أن يعودوا إلى صنعاء وآخرين باتجاه طهران.

واختتم: تشير التقديرات إلى وجود نحو 100 شخصية من الحوثيين في سلطنة عمان منهم رئيس وأعضاء الوفد المفاوض، وجميعهم مطالبون بمغادرة الأراضي العمانية و توقعات بصدور قرارات أمريكية تتضمن إدراج رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام وأعضاء الوفد وقيادات أخرى من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات.