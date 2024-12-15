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الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد صحفي بتعرض وفــد قيادات جماعة الحوثي في #مسقط، للنهديد بالطرد من أراضي السلطنة.

 

وقال فارس الحميري:الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان طـرد وفد جماعة الحوثي المفاوض بقيادة محمد عبدالسلام، وجميع قيادات الجماعة المتواجدة في أراضي السلطنة.

واضاف: وفد الحوثيين وعشرات القيادات المتواجدة في السلطنة يتأهبون لمغادرة مسقط برفقة عوائلهم، بعضهم يُتوقع أن يعودوا إلى صنعاء وآخرين باتجاه طهران.

واختتم: تشير التقديرات إلى وجود نحو 100 شخصية من الحوثيين في سلطنة عمان منهم رئيس وأعضاء الوفد المفاوض، وجميعهم مطالبون بمغادرة الأراضي العمانية و توقعات بصدور قرارات أمريكية تتضمن إدراج رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام وأعضاء الوفد وقيادات أخرى من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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