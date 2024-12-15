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حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

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حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مصدر محلي عن وقوع مأساة مروعة صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، حيث أقدم رجل عن طريق الخطأ على دهس طفله البالغ من العمر أربع سنوات، والذي يُدعى ذا النون، في منطقة الدباء بمدينة الحوطة.


ووفقًا للمصدر، وقع الحادث عندما كان الرجل يحاول تحريك سيارته دون أن ينتبه إلى وجود الطفل . وعلى الفور، تم نقل الطفل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أن إصاباته البالغة كانت قاتلة، وفارق الحياة رغم جميع الجهود الطبية.

 

هذا الحادث المأساوي أثار حزنًا عميقًا في أوساط أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأسرة المنكوبة، داعين الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.


رحم الله الطفل ذا النون وألهم ذويه الصبر في مصابهم الأليم.

صدام اللحجي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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