حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

كشف مصدر محلي عن وقوع مأساة مروعة صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، حيث أقدم رجل عن طريق الخطأ على دهس طفله البالغ من العمر أربع سنوات، والذي يُدعى ذا النون، في منطقة الدباء بمدينة الحوطة.



ووفقًا للمصدر، وقع الحادث عندما كان الرجل يحاول تحريك سيارته دون أن ينتبه إلى وجود الطفل . وعلى الفور، تم نقل الطفل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أن إصاباته البالغة كانت قاتلة، وفارق الحياة رغم جميع الجهود الطبية.

هذا الحادث المأساوي أثار حزنًا عميقًا في أوساط أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأسرة المنكوبة، داعين الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.



رحم الله الطفل ذا النون وألهم ذويه الصبر في مصابهم الأليم.

صدام اللحجي