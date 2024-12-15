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الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي فارس الحميري أن الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان طـرد وفد جماعة الحوثي المفاوض بقيادة محمد عبدالسلام، وجميع قيادات الجماعة المتواجدة في أراضي السلطنة.

واضاف أن وفد الحوثيين وعشرات القيادات المتواجدة في السلطنة يتأهبون لمغادرة مسقط برفقة عوائلهم، بعضهم يُتوقع أن يعودوا إلى صنعاء وآخرين باتجاه طهران.

وتابع: تشير التقديرات إلى وجود نحو 100 شخصية من الحوثيين في سلطنة عمان منهم رئيس وأعضاء الوفد المفاوض، وجميعهم مطالبون بمغادرة الأراضي العمانية.

واختتم إن توقعات بصدور قرارات أمريكية تتضمن إدراج رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام وأعضاء الوفد وقيادات أخرى من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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