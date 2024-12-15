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إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

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إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت محافظة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، انسحاباً واسعاً لمليشيا الحوثي من عشرات النقاط العسكرية المنتشرة في شوارعها ومداخلها، وذلك وفقاً لما أكدته مصادر محلية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن عملية سحب النقاط الحوثية تمت بشكل تدريجي، وشملت معظم المناطق التي كانت تشهد انتشاراً كثيفاً للمليشيات.

وأشارت إلى أن هذا الانسحاب يأتي بعد فترة من التوتر والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة ضد ممارسات المليشيا وانتهاكاتها المستمرة لحقوق المواطنين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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