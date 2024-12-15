إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

شهدت محافظة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، انسحاباً واسعاً لمليشيا الحوثي من عشرات النقاط العسكرية المنتشرة في شوارعها ومداخلها، وذلك وفقاً لما أكدته مصادر محلية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن عملية سحب النقاط الحوثية تمت بشكل تدريجي، وشملت معظم المناطق التي كانت تشهد انتشاراً كثيفاً للمليشيات.

وأشارت إلى أن هذا الانسحاب يأتي بعد فترة من التوتر والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة ضد ممارسات المليشيا وانتهاكاتها المستمرة لحقوق المواطنين.