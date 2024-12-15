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الكشف عن اول محافظة يمنية ستحرر من الح وثيين - أخبار كلمتك

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الكشف عن اول محافظة يمنية ستحرر من الح وثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن اول محافظة يمنية ستحرر من الح وثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

أكد محلل سياسي أن محافظة الجوف، الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، ستكون أولى المناطق التي سيغادرها الحوثيون تحت وطأة الضغط العسكري المتصاعد.

وأشار المحلل السياسي عبدالسلام محمد، إلى أن القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي يسعى جاهداً لحشد الولاء القبلي لجماعته داخل المحافظة الغنية بتربتها الزراعية، إلا أن الردود تأتيه في شكل غارات جوية مجهولة تستهدف منصات الصواريخ، ما يدفعهم لإطلاق صواريخ عشوائية نحو البحر وهم يرددون شعاراتهم المعادية لأمريكا وإسرائيل، على أمل تحفيز القبائل للقتال إلى جانبهم.

وأضاف المحلل أن المعارك الحاسمة لن تكون في صنعاء، كما حدث في دمشق، بل ستتركز في المناطق المحيطة، حيث تتعرض قوات الحوثيين لخسائر كبيرة.

وأكد أن الشعب اليمني داخل المدن مستعد لإخراج الحوثيين من مخابئهم داخل الأنفاق والمخابئ المتحصنة.

واختتم بالقول إن الحوثيين، رغم إدراكهم لقرب النهاية، لا يزالون يراهنون على أوهام دينية وانتظار "الخلاص" بطرق غير واقعية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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