الكشف عن ترقية مدير مالي بعدن عقب اتهامه باختلاس المال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:29 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:مدير مالي في مرفق ايرادي هام بعدن ، تم توقيفه عن العمل واحالته للتحقيق بتهمة اختلاس المال العام.
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:مدير مالي في مرفق ايرادي هام بعدن ، تم توقيفه عن العمل واحالته للتحقيق بتهمة اختلاس المال العام.
واضاف: وعدم تصفية عهد معلقة بعشرات الملايين من الريالات ، وبدلا من احالته الى نيابة الأموال العامة .
واختتم:تم ترقيته الى مدير للحسابات في هيئة أعلى تشرف على المرفق الذي أوقفه عن العمل !!.
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