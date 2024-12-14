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الكشف عن ترقية مدير مالي بعدن عقب اتهامه باختلاس المال - أخبار كلمتك

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الكشف عن ترقية مدير مالي بعدن عقب اتهامه باختلاس المال - أخبار كلمتك

الكشف عن ترقية مدير مالي بعدن عقب اتهامه باختلاس المال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:29 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:مدير مالي في مرفق ايرادي هام بعدن ، تم توقيفه عن العمل واحالته للتحقيق بتهمة اختلاس المال العام.
واضاف: وعدم تصفية عهد معلقة بعشرات الملايين من الريالات ، وبدلا من احالته الى نيابة الأموال العامة .
واختتم:تم ترقيته الى مدير للحسابات في هيئة أعلى تشرف على المرفق الذي أوقفه عن العمل !!.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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