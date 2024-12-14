الكشف عن ترقية مدير مالي بعدن عقب اتهامه باختلاس المال - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:مدير مالي في مرفق ايرادي هام بعدن ، تم توقيفه عن العمل واحالته للتحقيق بتهمة اختلاس المال العام.

واضاف: وعدم تصفية عهد معلقة بعشرات الملايين من الريالات ، وبدلا من احالته الى نيابة الأموال العامة .

واختتم:تم ترقيته الى مدير للحسابات في هيئة أعلى تشرف على المرفق الذي أوقفه عن العمل !!.