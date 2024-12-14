القرشي:سيكون انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا بمجرد هذا الأمر - أخبار كلمتك

اكد رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي ان انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا سيكون مريعا
وقال القرشي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
سيكون انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا. بمجرد انطلاق شرارة تحرير حقيقية سيكون سقوط المحافظات من داخلها قبل وصول الجيش.
وتابع بالقول:
سيدوس ضحاياه من النساء والاطفال الذين تعرضوا لمختلف صنوف الاغتصاب والتعذيب والاخفاء القسري على صور الحوثي وشعاراته العنصرية السلالية.
واردف بالقول:
ملايين الاطفال والنساء الذين أصابهم الحوثي بمليشياته سيعودون فاتحين محررين لصنهاء والحديدة و إب وصعدة وحجة وريمة وغيرها.
مختتما تغريدته قائلاً:الشعب اليمني جاهز للتحرير وتحقيق العدالة والقصاص من القتلة واللصوص.
0 تعليق