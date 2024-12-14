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القرشي:سيكون انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا بمجرد هذا الأمر - أخبار كلمتك

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القرشي:سيكون انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا بمجرد هذا الأمر - أخبار كلمتك

القرشي:سيكون انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا بمجرد هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - كلمتك: خاص


 


اكد رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي  ان انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا سيكون مريعا


وقال القرشي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
سيكون انهيار الحوثي وجماعته الإرهابية مريعا. بمجرد انطلاق شرارة تحرير حقيقية سيكون سقوط المحافظات من داخلها قبل وصول الجيش.

وتابع بالقول:
سيدوس ضحاياه من النساء والاطفال الذين تعرضوا لمختلف صنوف الاغتصاب والتعذيب والاخفاء القسري على صور الحوثي وشعاراته العنصرية السلالية.

واردف بالقول:
ملايين الاطفال والنساء الذين أصابهم الحوثي بمليشياته سيعودون فاتحين محررين لصنهاء والحديدة و إب وصعدة وحجة وريمة وغيرها.
مختتما تغريدته قائلاً:الشعب اليمني جاهز للتحرير وتحقيق العدالة والقصاص من القتلة واللصوص.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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