الحكومة الشرعية تجدد دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولي القيام بهذا الأمر - أخبار كلمتك



جددت الحكومة الشرعية اليوم السبت دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة موظفيها وتأمين البيئة الملائمة والآمنة للقيام بمهامها وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كافة المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.

جاء ذلك في لقاء للمندوب الدائم لليمن بالأمم المتحدة عبدالله السعدي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

شدد السعدي على ضرورة نقل مكاتب الوكالات الأممية إلى عدن "للحد من تدخلات المليشيات الحوثية السافرة في العمل الإنساني وتحويله لخدمة أجنداتها العسكرية والأمنية".