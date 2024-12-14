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الحكومة الشرعية تجدد دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولي القيام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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الحكومة الشرعية تجدد دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولي القيام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تجدد دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولي القيام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:08 مساءً - كلمتك: خاص

 


جددت الحكومة الشرعية اليوم السبت دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة موظفيها وتأمين البيئة الملائمة والآمنة للقيام بمهامها وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كافة المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.

جاء ذلك في لقاء للمندوب الدائم لليمن بالأمم المتحدة عبدالله السعدي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

شدد السعدي على ضرورة نقل مكاتب الوكالات الأممية إلى عدن "للحد من تدخلات المليشيات الحوثية السافرة في العمل الإنساني وتحويله لخدمة أجنداتها العسكرية والأمنية".

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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