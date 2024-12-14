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حديث من قلب صنعاء بشأن اي ثورة قادمة - أخبار كلمتك

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حديث من قلب صنعاء بشأن اي ثورة قادمة - أخبار كلمتك

حديث من قلب صنعاء بشأن اي ثورة قادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدثت ابنة الوزير الحوثي القتيل حسن زيد بشأن اي ثورة قادمة ضد صنعاء


وقالت سكينة حسن زيد في تغريدة لها على حائط صفحتها الرسمية بمنصة إكس '

‏هذا يعني ان اي ثورة ضد صنعاء ستكون مدعومة بلا شك من الخارج-ع شرط-التطبيع مع الكيان في اقرب وقت.

وتابعت بالقول 
ولن يكون هذا معلن قطعاً!مثل ثورة سوريا.
والتطبيع مع الكيان يعني الالتزام بنشر الانحلال والدعارة والشذود والادمان لإضعاف الاجيال القادمة.


واختتمت تغريدتها قائلاً:سيترك هامش طبعاً للتطرف لانه ينفر من الدين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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