تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن اول محافظة سيتم تحريرها في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن اول محافظة سيتم تحريرها في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن اول محافظة سيتم تحريرها في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:42 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المحلل السياسي عبدالسلام محمد، إلى أن القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي يسعى جاهداً لحشد الولاء القبلي لجماعته داخل المحافظة الغنية بتربتها الزراعية، إلا أن الردود تأتيه في شكل غارات جوية مجهولة تستهدف منصات الصواريخ، ما يدفعهم لإطلاق صواريخ عشوائية نحو البحر وهم يرددون شعاراتهم المعادية لأمريكا وإسرائيل، على أمل تحفيز القبائل للقتال إلى جانبهم.

وأضاف المحلل أن المعارك الحاسمة لن تكون في صنعاء، كما حدث في دمشق، بل ستتركز في المناطق المحيطة، حيث تتعرض قوات الحوثيين لخسائر كبيرة. وأكد أن الشعب اليمني داخل المدن مستعد لإخراج الحوثيين من مخابئهم داخل الأنفاق والمخابئ المتحصنة.

واختتم بالقول إن الحوثيين، رغم إدراكهم لقرب النهاية، لا يزالون يراهنون على أوهام دينية وانتظار "الخلاص" بطرق غير واقعية.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

إعلان الحكم الذاتي في جزيرة سقطرى ومسؤول إماراتي يعلن موقفه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق