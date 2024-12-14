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فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

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فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

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فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجه المحلل العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم رسالة إلى الأشقاء في سوريا بخصوص فقدان خمسة ضباط يمنيين

 

وقال الكميم في معرض رسالته:

‏إلى اشقائنا الكرام في سوريا :
5 ضباط يمنيين كانوا مع بداية الاحداث يدرسون في سوريا كمبتعثين يمنيين  لدراسة ماجستير هندسة .
جاءت الأحداث وهم في أكاديمية ماكان يسمى أكاديمية الأسد في حلب .

تم ابتعاثهم من وزارة الدفاع اليمنية عام 2010.
وتم اختفائهم  في تاريخ ٤ / ٩ /٢٠١٢ 
وهنا أسمائهم موضحة لكم كالتالي :
1.   مقدمة مهندس / محمد عبده حزام المليكي 
٢.  مقدم مهندس /علي حسين احمد سلامة 
٣. نقيب مهندس/ هاني صالح حسين نزار 
٤. ملازم أول مهندس/ حسين محمد يحيى الوهيب 
٥. ملازم أول مهندس /أحمد علي احمد ردمان


وتابع الكميم بالقول:
ولدينا كل الوثائق الرسمية التي تثبت ابتعاثهم رسمياً قبل ٢٠١١م..
مختتما رسالته قائلاً:
نطالبكم و راجين تعاونكم و عبر الجهات الرسمية الإفصاح عن مصير هؤلاء الضباط مع شكرنا وتقديرنا وامتنانا ..

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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