فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

وجه المحلل العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم رسالة إلى الأشقاء في سوريا بخصوص فقدان خمسة ضباط يمنيين

وقال الكميم في معرض رسالته:

‏إلى اشقائنا الكرام في سوريا :

5 ضباط يمنيين كانوا مع بداية الاحداث يدرسون في سوريا كمبتعثين يمنيين لدراسة ماجستير هندسة .

جاءت الأحداث وهم في أكاديمية ماكان يسمى أكاديمية الأسد في حلب .

تم ابتعاثهم من وزارة الدفاع اليمنية عام 2010.

وتم اختفائهم في تاريخ ٤ / ٩ /٢٠١٢

وهنا أسمائهم موضحة لكم كالتالي :

1. مقدمة مهندس / محمد عبده حزام المليكي

٢. مقدم مهندس /علي حسين احمد سلامة

٣. نقيب مهندس/ هاني صالح حسين نزار

٤. ملازم أول مهندس/ حسين محمد يحيى الوهيب

٥. ملازم أول مهندس /أحمد علي احمد ردمان



وتابع الكميم بالقول:

ولدينا كل الوثائق الرسمية التي تثبت ابتعاثهم رسمياً قبل ٢٠١١م..

مختتما رسالته قائلاً:

نطالبكم و راجين تعاونكم و عبر الجهات الرسمية الإفصاح عن مصير هؤلاء الضباط مع شكرنا وتقديرنا وامتنانا ..