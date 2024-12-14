فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

وجه المحلل العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم رسالة إلى الأشقاء في سوريا بخصوص فقدان خمسة ضباط يمنيين
وقال الكميم في معرض رسالته:
إلى اشقائنا الكرام في سوريا :
5 ضباط يمنيين كانوا مع بداية الاحداث يدرسون في سوريا كمبتعثين يمنيين لدراسة ماجستير هندسة .
جاءت الأحداث وهم في أكاديمية ماكان يسمى أكاديمية الأسد في حلب .
تم ابتعاثهم من وزارة الدفاع اليمنية عام 2010.
وتم اختفائهم في تاريخ ٤ / ٩ /٢٠١٢
وهنا أسمائهم موضحة لكم كالتالي :
1. مقدمة مهندس / محمد عبده حزام المليكي
٢. مقدم مهندس /علي حسين احمد سلامة
٣. نقيب مهندس/ هاني صالح حسين نزار
٤. ملازم أول مهندس/ حسين محمد يحيى الوهيب
٥. ملازم أول مهندس /أحمد علي احمد ردمان
وتابع الكميم بالقول:
ولدينا كل الوثائق الرسمية التي تثبت ابتعاثهم رسمياً قبل ٢٠١١م..
مختتما رسالته قائلاً:
نطالبكم و راجين تعاونكم و عبر الجهات الرسمية الإفصاح عن مصير هؤلاء الضباط مع شكرنا وتقديرنا وامتنانا ..
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