الاعلان عن تنفيذ انتشار امني واسع - أخبار كلمتك

اوضح العميد الركن عبدالرحمن الشنيني اركان حرب لواء 7 اكتوبر وقائد مكافحة الارهارب بمحافظة ابين في تصريح لوسائل الاعلام قائلاً نفذنا اليوم انتشار امني واسع في مدينة جعار عاصمة مديرية خنفر حملة امنية واسعة وذلك بتوجيهات مباشرة من قائد الحزام في المحافظة العميد حيدرة السيد وقوات مكافحة الارهاب

لافتاً بالقول : تهدف الحملة لمكافحة الارهاب والخلايا الارهابية الذي تزرع الفتن وتسبب القلق للمواطنين ونحن وجميع قواتنا في الحزام الامني وقوات مكافحة الارهاب سوف نقف لهم بالمرصاد

واضاف العميد الشنيني يعود الفضل في نجاح هذه الحملة الأمنية الى اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والعميدابو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللواء شلال علي شائع قائد قوات مكافحة الارهاب والعميد محسن الوالي قائد قوات الاحزمة الامنية

واختتم العميد الشنيني تصريحه بالقول سوف نواصل الحملات حتى تحقق اهدافها الذي جاءت من اجلها وسنضرب بيد من حديد من تسول له نفسه المساس بامن محافظة أبين