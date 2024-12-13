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الاعلان عن تنفيذ انتشار امني واسع - أخبار كلمتك

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الاعلان عن تنفيذ انتشار امني واسع - أخبار كلمتك

الاعلان عن تنفيذ انتشار امني واسع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - كلمتك/خاص:

اوضح العميد الركن عبدالرحمن الشنيني اركان حرب لواء 7 اكتوبر وقائد مكافحة الارهارب بمحافظة ابين في تصريح لوسائل الاعلام قائلاً نفذنا اليوم انتشار امني واسع في مدينة جعار عاصمة مديرية خنفر حملة امنية واسعة وذلك بتوجيهات مباشرة من قائد الحزام في المحافظة العميد حيدرة السيد وقوات مكافحة الارهاب

لافتاً بالقول : تهدف الحملة لمكافحة الارهاب والخلايا الارهابية الذي تزرع الفتن وتسبب القلق للمواطنين ونحن وجميع قواتنا في الحزام الامني وقوات مكافحة الارهاب سوف نقف لهم بالمرصاد

واضاف العميد الشنيني يعود الفضل في نجاح هذه الحملة الأمنية الى اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والعميدابو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللواء شلال علي شائع قائد قوات مكافحة الارهاب والعميد محسن الوالي قائد قوات الاحزمة الامنية

واختتم العميد الشنيني تصريحه بالقول سوف نواصل الحملات حتى تحقق اهدافها الذي جاءت من اجلها وسنضرب بيد من حديد من تسول له نفسه المساس بامن محافظة أبين

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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