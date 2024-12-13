جمعية الإعلام الرياضي تختتم برنامج التدريب بورشة التعليق الصوتي - أخبار كلمتك

اختتمت الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي مساء الجمعة ، برنامج التأهيل والتدريب للعام 2023م بإقامة ورشة حول مهارات التعليق الصوتي والتي حاضرت فيها - عن بعد- الدكتورة خلود محمود، مدرس الإعلام الرقمي بجامعة الإسكندرية والمحاضر الزائر لليونسكو.

وتطرقت المحاضرة إلى أنواع التعليق الصوتي ومتطلباته من لغة سليمة والاحساس بالنص والأداء الصوتي المناسب واختيار الوقت الملائم للتسجيل والتدريب والتحضير الجيد قبل التسجيل.

كما تناولت ، مهارات التعليق الصوتي التي تشمل الصوت المميز ومهارات اللغة ومهارات شخصية وتقنية والتمثيل الصوتي ، بالإضافة إلى إبراز أهمية الارتجال أثناء التعليق الصوتي والتحضيرات والتمارين اللازمة قبل الارتجال.

وركزت الدكتورة خلود على المهارات اللغوية والقدرة على صياغة مادة سليمة من حيث اللغة والتي تشمل مهارات الكتابة والاستماع والمحادثة والقراءة.

وأكدت على عنصر التطوير الذاتي من خلال الجهود التي يقوم بها الإعلامي لتطوير وتنمية قدراته من خلال القيام بعدة أنشطة والتخلص من العادات السلبية التي تؤثر على الأداء ، وتشمل تلك العناصر مهارات القراءة المستمرة وتعلم لغة جديدة والالتحاق بدورات مختلفة والالتزام بالعادات الإيجابية مثل ممارسة الرياضة والنوم مبكراً والخروج من منطقة الراحة بهدف الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود.

وأوضحت المهارات التقنية اللازمة مثل المعرفة ببرامج تحرير الصوت مثل ادوبي اديشن وغيرها من البرامج التي تشكل عنصر مساعد لا يستغني عنه أي معلق صوتي ، بجانب بعض المؤثرات والأدوات الصوتية الاحترافية ، واستعرضت التقنيات المستخدمة في انتاج التعليق الصوتي مثل (الصوت الظاهري ، الصوت الرسمي ، الصوت الاستبدالي) ، كما تم تناولت أنواع الفويس أوفر والتي تشمل الرياضي ، والتجاري والتعليمي والترفيهي.

وتم شرح خطوات إعداد الفويس أوفر الناجح ابتداءً بتحديد الفكرة ، وتحديد القالب الفني ، وتحديد الفئة المستهدفة ، وطاقم العمل ، وعنوان البرنامج.

كما تناولت المحاضرة تمارين النفس وأهميتها للمعلق الصوتي وتمرين القلم وبرامج الدوبلاج ، وإبراز الفرق بين الدوبلاج والفويس أوفر والفرق بين الفويس أفور والفويس أكتور والفويس اتلانت.

واختتمت المحاضرة بإبراز النصائح اللازمة للحصول على فويس أوفر الاحترافي وإبراز مهارات التعليق الصوتي الرياضي التي تشمل (فهم الأحداث ، النطق الصحيح ، التمثيل الصوتي ، التنظيم ، الثقة في القدرات) ، واستعراض اللون الصوتي والتي تضم (الصوت ، دمج المصادر الصوتية ، أساليب الأداء ، مصادر الصوت ، نوعية الصوت ، المؤثرات الموسيقية.

وكان المدير التنفيذي للجمعية الزميل بشير سنان قد تحدث بكلمة موجزة في بداية الورشة التي حضرها رئيس الجمعية الأستاذ دكتور صالح حُميد ، معبراً عن سعادته بنجاح البرنامج التدريبي للجمعية خلال العام 2024م والذي كان حافلاً بالعديد من الدورات والأنشطة التدريبية المميزة والتي كان لها مردوداً كبيراً ، متمنياً للزملاء الحرص على رفع مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تنعكس بصورة إيجابية على الأداء في الواقع العملي.

بدوره ثمن أمين عام الجمعية الزميل خالد النواري ، تفاعل الدكتورة خلود محمود مع البرنامج التدريبي للجمعية والمساهمة في صقل مهارات وقدرات المشاركين وإكسابهم معارف جديدة ، مبيناً أن العام الجديد سيشهد برامج نوعية امتداداً لخطة التأهيل والتدريب.

يذكر أن العام 2024م شهد إقامة 12 دورة تدريبية وورشة عمل ونشاط ، شملت دورات البناء والتطوير المؤسسي وصحافة الموبايل والإعداد والتقديم التلفزيوني والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الرياضي والصحافة الرياضية والمهارات الإعلامية وصناعة البودكاست وأساسيات الفنون الصحفية والصحافة الاستقصائية وورشتي الأمانة المهنية والتعليق الصوتي ، بالإضافة إلى إقامة المهرجان الرياضي الثقافي الإعلامي الذي نظمته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية ودعماً للشعب الفلسطيني الشقيق ، والذي شهد إقامة مباراة كروية بين زملاء الحرف الرياضي وكذلك مسابقة ثقافية للفتيات بمشاركة عضوات الجمعية وأقيم على هامش المهرجان أسبوع تدريبي وندوة ثقافية.