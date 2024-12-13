تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطورات سوريا أحدثت خللًا في النظام الإقليمي العربي - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطورات سوريا أحدثت خللًا في النظام الإقليمي العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟ - أخبار كلمتك

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟ - أخبار كلمتك

قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك: خاص


 

كشفت مصادر ‏تفاصيل واقعة اختطاف إسماعيل الرمادي من قبل مسلحي مليشيا الحوثي 
 

واكدت المصادر انه في يوم الخميس الموافق 25/12/2014م أي بعد مرور 12 يوما على اجتياح مديرية أرحب كان إسماعيل صالح الرمادي أمام منزله في قرية بيت مران أرحب، وفجأة وصلت سيارة تابعة لجماعة الحوثي على متنها عدد من مسلحي الجماعة الذين توجهوا صوب إسماعيل وباشروا تكبيله واعتقاله بصورة استفزازية حسب رواية أحد أقاربه

 

موضاً انه تم اقتياده إلى أحد المنازل في قرية بيت مران الذي حولوه إلى سجن، قبل ان يفجروه بالديناميت بعد شهر من احتلاله  واحتجزوه في هذا المنزل لمدة يومين وفي اليوم الثالث قام مسلحو جماعة الحوثي  بنقله الى مدرسة في صنعاء جوار الفرقة الأولى مدرع، اتخذت منها الجماعة سجنا خاصا، وجرى اعتقال ‎اسماعيل_الرمادي فيها في مكان انفرادي قرابة الشهرين.

 

وحسب إفادة من كانوا  في ذلك السجن في تلك الفترة فقد كان يتعرض للتعذيب كالضرب والتعليق وكان يسمع صوته وهو يصيح ويتألم من شدة التعذيب.

موضحاً انه بعد انقضاء شهرين على تعذيبه في المدرسة (السجن ) قاموا بنقله إلى جهة مجهولة، ولم يعرف مصيره منذ تلك اللحظة حتى الآن، رغم متابعة عائلته وطرقها لكل الأبواب الممكنة، ولكن بلا جدوى

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انقطاع الإنترنت على مناطق واسعة والكشف عن السبب ! - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق