تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك





كشفت مصادر ‏تفاصيل واقعة اختطاف إسماعيل الرمادي من قبل مسلحي مليشيا الحوثي



واكدت المصادر انه في يوم الخميس الموافق 25/12/2014م أي بعد مرور 12 يوما على اجتياح مديرية أرحب كان إسماعيل صالح الرمادي أمام منزله في قرية بيت مران أرحب، وفجأة وصلت سيارة تابعة لجماعة الحوثي على متنها عدد من مسلحي الجماعة الذين توجهوا صوب إسماعيل وباشروا تكبيله واعتقاله بصورة استفزازية حسب رواية أحد أقاربه

موضاً انه تم اقتياده إلى أحد المنازل في قرية بيت مران الذي حولوه إلى سجن، قبل ان يفجروه بالديناميت بعد شهر من احتلاله واحتجزوه في هذا المنزل لمدة يومين وفي اليوم الثالث قام مسلحو جماعة الحوثي بنقله الى مدرسة في صنعاء جوار الفرقة الأولى مدرع، اتخذت منها الجماعة سجنا خاصا، وجرى اعتقال ‎اسماعيل_الرمادي فيها في مكان انفرادي قرابة الشهرين.

وحسب إفادة من كانوا في ذلك السجن في تلك الفترة فقد كان يتعرض للتعذيب كالضرب والتعليق وكان يسمع صوته وهو يصيح ويتألم من شدة التعذيب.

موضحاً انه بعد انقضاء شهرين على تعذيبه في المدرسة (السجن ) قاموا بنقله إلى جهة مجهولة، ولم يعرف مصيره منذ تلك اللحظة حتى الآن، رغم متابعة عائلته وطرقها لكل الأبواب الممكنة، ولكن بلا جدوى