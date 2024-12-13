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رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - كلمتك/خاص:

اجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، وذلك للاطمئنان على صحته بعد ان اجرى عملية جراحية ناجحة.

وخلال الاتصال، هنأ فخامة الرئيس الوزير الشرجبي بنجاح العملية الجراحية، متمنياً له الشفاء العاجل، ودوام الصحة، والعافية، والعودة السالمة لمواصلة مهامه العملية.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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