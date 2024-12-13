رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

اجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، وذلك للاطمئنان على صحته بعد ان اجرى عملية جراحية ناجحة.

وخلال الاتصال، هنأ فخامة الرئيس الوزير الشرجبي بنجاح العملية الجراحية، متمنياً له الشفاء العاجل، ودوام الصحة، والعافية، والعودة السالمة لمواصلة مهامه العملية.

