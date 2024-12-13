بنك القطيبي الإسلامي يطلق خدمة الحساب البنكي الدولي (IBAN) كأول بنك يمني - أخبار كلمتك

أعلن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر عن إطلاق خدمة الحساب البنكي الدولي (IBAN) ليصبح بذلك أول بنك يمني يتبنى هذا النظام الحديث، في خطوة رائدة تتماشى مع متطلبات البنك المركزي اليمني والمعايير المصرفية العالمية.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل العمليات المالية وتعزيز كفاءتها من خلال تقليل الأخطاء الناتجة عن أرقام الحسابات غير الصحيحة، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتحويلات المالية، كما يعزز نظام IBAN التكامل المالي بين أنظمة الدفع المختلفة ويساعد في تحسين جودة الخدمات المصرفية بما يلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وأكد الأستاذ عبدالسلام الوردي، الرئيس التنفيذي للبنك أن إطلاق نظام IBAN يعد نقلة نوعية لتلبية المعايير الدولية وتعزيز الثقة العالمية بالقطاع المصرفي اليمني، كما يتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية الدولية بسرعة وسهولة ودقة أكبر.

وأشار الوردي أن البنك بجميع موظفيه المعنيين يُسعدهم إستقبال استفسارات العملاء بخصوص الخدمة الجديدة، مؤكداً إمكانية الحصول على رقم الحساب البنكي الدولي عبر زيارة أي من فروع البنك أو من خلال تطبيق بنك القطيبي المتاح للجميع.

وتأتي هذه الخطوة من بنك القطيبي في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية في اليمن إلى تحسين خدماتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وزيادة موثوقيتها أمام العملاء والشركاء العالميين، وذلك استجابةً لتوجيهات البنك المركزي اليمني وجهوده في تحديث القطاع المصرفي لمواكبة التطورات العالمية.